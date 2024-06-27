Свыше 200 управленцев госсектора из 60 регионов России принимают участие в «Школе молодого руководителя» от «ГосСтарта»

26 июня в круглогодичном молодежном образовательном центре «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде дали торжественный старт второму потоку «Школы молодого руководителя».
Целевая аудитория программы — руководители в возрасте до 35 лет, государственные гражданские служащие, имеющие управленческий опыт менее одного года. В течение двух дней 220 управленцев из 60 регионов получат возможность для профессионального роста и развития лидерских качеств. Программа включает четыре модуля, посвященных личной эффективности руководителя, управлению современной проектной деятельностью, цифровым компетенциями и управлению командой.
В первом модуле участникам предстоит изучить постановку задач, их контроль и целеполагание. Эксперты расскажут, как повысить эффективность исполнения задач, мотивировать персонал на государственной службе и управлять стрессом. В первый день программы перед участниками выступили заместитель генерального директора российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков и журналист Игорь Сумин.
Среди ключевых целей программы — создание и подготовка базы высокопотенциальных управленцев среднего и высшего звена на государственной и муниципальной службе в масштабах страны. Первый поток «Школы молодого руководителя» стартовал в марте этого года и собрал 150 госслужащих с управленческим опытом менее одного года из 48 регионов.