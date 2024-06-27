Свыше 200 управленцев госсектора из 60 регионов России принимают участие в «Школе молодого руководителя» от «ГосСтарта»

Целевая аудитория программы — руководители в возрасте до 35 лет, государственные гражданские служащие, имеющие управленческий опыт менее одного года. В течение двух дней 220 управленцев из 60 регионов получат возможность для профессионального роста и развития лидерских качеств. Программа включает четыре модуля, посвященных личной эффективности руководителя, управлению современной проектной деятельностью, цифровым компетенциями и управлению командой.

«Это отличная возможность не только получить новые знания, но и перенять опыт коллег, других специалистов со всей страны. Мне как молодому руководителю особенно интересно научиться эффективно коммуницировать с подчиненными при выполнении государственных задач. Эта программа, я уверена, станет опорной точкой для будущего профессионального роста», — поделилась временно исполняющая обязанности начальника отдела организации дознаний Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Донецкой народной республике Алина Жданова.

В первом модуле участникам предстоит изучить постановку задач, их контроль и целеполагание. Эксперты расскажут, как повысить эффективность исполнения задач, мотивировать персонал на государственной службе и управлять стрессом. В первый день программы перед участниками выступили заместитель генерального директора российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков, министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков и журналист Игорь Сумин.

«Мы растим новое поколение руководителей — эффективных, открытых, готовых к диалогу с обществом. Я убеждена, что каждый государственный служащий сегодня должен быть обучен навыкам бережливого производства, процессного управления. Мы учим молодых руководителей формировать личный бренд, работать с социальными сетями, быть эффективными и взаимодействовать с гражданами. Управленцы государственного сектора в современных условиях должны не только уметь работать, но и доступно рассказывать о своей деятельности», — отметила в своем приветственном слове министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева.