Олег Кожемяко: Дальнереченск защитят от паводков дамбами и водопропускными трубами

В ближайшие два-три года Дальнереченск и другие населенные пункты, пострадавшие от паводка, защитят от большой воды с помощью дамб и водопропускных труб. О разработке плана создания защитных сооружений рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который осмотрел затопленный город и провел здесь заседание оперативного штаба, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на телеграм-канал «Кожемяко | официально».
По словам губернатора, за ночь и утро 27 июня ситуация в городе осложнилась, увеличилось количество подтопленных участков.
По словам губернатора, гребень паводка еще не подошел с верховьев реки к городу, опасная ситуация сохранится в ближайшие полтора-два дня. Поэтому в город переброшена дополнительная техника, в частности, мотопомпы, которая поможет ликвидировать последствия паводка.
После схода воды начнут работать административные комиссии, которые оценят нанесенный паводком ущерб для выплат компенсации людям.
«Ситуация у нас на контроле. В случае необходимости мы всегда можем перебросить дополнительные силы», — отметил губернатор.
«Будем делать так, чтобы несмотря ни на какие погодные условия, а мы пока не знаем, сколько лет может длиться повышенное выпадение осадков, люди жили в уверенности, что подтопления будут повторяться все реже и реже», — подчеркнул глава региона.
Напомним, на сегодняшний день в Дальнереченске подтоплен 151 частный дом, их жильцы пока находятся в развернутом в городе пункте временного размещения.