Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяков пригласили «вести себя культурно»

В Перми пройдет фестиваль экстремального спорта и классического искусства.

Источник: Комсомольская правда

Очередным событием Летнего фестиваля «Город встреч» станет фестиваль экстремального спорта и классического искусства «Ведем себя культурно» (0+). Он пройдет в воскресенье, 30 июня, на эспланаде.

Основные события фестиваля пройдут на главной сцене — возле Законодательного Собрания — и вокруг фонтана.

В 13:00 на сцене начнутся танцевальные баттлы «Все стили в силе». Под живую музыку группы elcapitan! сразятся хип-хоп и брейк-танцоры.

В это же время перед амфитеатром у фонтана будет проходить «Пинг-понг с Чайковским» — городской турнир по настольному теннису под музыку Петра Ильича Чайковского.

Каждый час, начиная с 13:00 и до 21:00, будет проходить велоэкскурсия «Опера на велосипедах». Можно будет кататься и одновременно слушать оперу Монтеверди «Орфей».

С 13:00 до 17:00 в спортивной зоне будет идти «Футбольный плэнер» — турнир по панна-футболу, одна из разновидностей уличного футбола в формате «один на один».

В 15:40 зрители смогут увидеть перформанс «Художественный брейк» — танцоры нарисуют живую картину с помощью уличной и современной хореографии.

В 16:00 состоятся «Академические ремиксы», будет звучать электронная музыка, соединенная с классической.

В 21:00 в медиашоу «Пермское настоящее» можно будет увидеть современную хореографию и медиаискусство на традиционную балетную музыку от «Современного театра современного танца».

На разных площадках эспланады с 16:00 до 20:00 будут проходить «Экстремальные танцы» от лучших танцевальных компаний Перми: «Postcriptum», «СтоПа», «Shake DanceGroup».

У второго амфитеатра будет построена площадка с элементами паркура для «спортивных салок». С 15:00 до 19:00 там пройдет турнир по профессиональным «Догонялкам» и мастер-классы по акробатике.

шоу