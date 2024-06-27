Пермяков пригласили «вести себя культурно»

Очередным событием Летнего фестиваля «Город встреч» станет фестиваль экстремального спорта и классического искусства «Ведем себя культурно» (0+). Он пройдет в воскресенье, 30 июня, на эспланаде.
Основные события фестиваля пройдут на главной сцене — возле Законодательного Собрания — и вокруг фонтана.
В 13:00 на сцене начнутся танцевальные баттлы «Все стили в силе». Под живую музыку группы elcapitan! сразятся хип-хоп и брейк-танцоры.
В это же время перед амфитеатром у фонтана будет проходить «Пинг-понг с Чайковским» — городской турнир по настольному теннису под музыку Петра Ильича Чайковского.
Каждый час, начиная с 13:00 и до 21:00, будет проходить велоэкскурсия «Опера на велосипедах». Можно будет кататься и одновременно слушать оперу Монтеверди «Орфей».
С 13:00 до 17:00 в спортивной зоне будет идти «Футбольный плэнер» — турнир по панна-футболу, одна из разновидностей уличного футбола в формате «один на один».
В 15:40 зрители смогут увидеть перформанс «Художественный брейк» — танцоры нарисуют живую картину с помощью уличной и современной хореографии.
В 21:00 в медиашоу «Пермское настоящее» можно будет увидеть современную хореографию и медиаискусство на традиционную балетную музыку от «Современного театра современного танца».
На разных площадках эспланады с 16:00 до 20:00 будут проходить «Экстремальные танцы» от лучших танцевальных компаний Перми: «Postcriptum», «СтоПа», «Shake DanceGroup».
У второго амфитеатра будет построена площадка с элементами паркура для «спортивных салок». С 15:00 до 19:00 там пройдет турнир по профессиональным «Догонялкам» и мастер-классы по акробатике.