В Казани в сквере Белинского торжественно запущен новый фонтан

Фонтан украшен 12 струями, поднимающимися на высоту около метра, и одной центральной, достигающей двух метров. Особенно красивым фонтан становится вечером, когда включается его разноцветная подсветка из 15 светильников, создавая неповторимую атмосферу в сквере.