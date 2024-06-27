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В Казани в сквере Белинского торжественно запущен новый фонтан

В сквере Белинского после десятилетнего перерыва новый фонтан стал настоящим украшением парка.

Комитет по благоустройству Казани опубликовал в своем телеграм-канале запуск нового фонтана в сквере Белинского. Работы по установке были завершены раньше срока, что стало приятным сюрпризом для горожан.

«Предыдущий фонтан не функционировал более десяти лет. Сейчас сквер снова наполнится жизнью и радостью благодаря этому новому источнику летней свежести», — отметил представитель комитета.

Фонтан украшен 12 струями, поднимающимися на высоту около метра, и одной центральной, достигающей двух метров. Особенно красивым фонтан становится вечером, когда включается его разноцветная подсветка из 15 светильников, создавая неповторимую атмосферу в сквере.

Ранее мы сообщали, что Казань выделит 25 млн рублей на содержание городских фонтанов. Средства пойдут на обслуживание 34 фонтанов.

архитектура