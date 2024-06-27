В Воронеже проверяют водителей такси

Госавтоинспекция Воронежской области предупредила о рейде «Нелегальное такси». 27 июня в столице Черноземья сотрудники ГАИ будут проверять водителей и машины такси.
Будут обращать внимание не только на стандартные требования к безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров, но и выявлять факты незаконной предпринимательской деятельности, а также искать водителей с нарушениями миграционного законодательства.
В Госавтоинспекции Воронежской области объяснили необходимость рейда сложной обстановкой с аварийностью с участием водителей такси.