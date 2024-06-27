Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже проверяют водителей такси

27 июня сотрудники ГАИ проводят профилактический рейд.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Воронежской области предупредила о рейде «Нелегальное такси». 27 июня в столице Черноземья сотрудники ГАИ будут проверять водителей и машины такси.

Будут обращать внимание не только на стандартные требования к безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров, но и выявлять факты незаконной предпринимательской деятельности, а также искать водителей с нарушениями миграционного законодательства.

В Госавтоинспекции Воронежской области объяснили необходимость рейда сложной обстановкой с аварийностью с участием водителей такси.