На улице Масгута Латыпова в Казани появится гостиница

Разрешение на проведение работ опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Площадь участка, отведенного под гостиницу, составляет более 2 тысяч квадратных метров. Строительством объекта займется ООО «Савалт Групп».
На улице Масгута Латыпова в Казани появится объект гостиничного обслуживания.
Разрешение на проведение работ опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Площадь участка, отведенного под гостиницу, составляет более 2 тысяч квадратных метров. Строительством объекта займется ООО «Савалт Групп».