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На улице Масгута Латыпова в Казани появится гостиница

На улице Масгута Латыпова в Казани появится объект гостиничного обслуживания.

Разрешение на проведение работ опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Площадь участка, отведенного под гостиницу, составляет более 2 тысяч квадратных метров. Строительством объекта займется ООО «Савалт Групп».

туризм и отдых