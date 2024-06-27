Об этом сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района. Мероприятия проведут в период с 11:00 до 15:00.
В связи с тренировками будет закрыто движение судов и маломерных плавсредств как в акватории порта, так и на подходах к нему. Местные власти обратились к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 27 июня в Новороссийске пройдут масштабные учения и эвакуационные мероприятия.
Сегодня военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, а также проведут эвакуацию ТРЦ «Красная Площадь».
В порту Туапсе закроют движение судов 29 июня из-за учений со стрельбами
В акватории морского порта Туапсе 29 июня Новороссийская военно-морская база проведет учения с применением стрелкового оружия.
Об этом сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района. Мероприятия проведут в период с 11:00 до 15:00.