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В порту Туапсе закроют движение судов 29 июня из-за учений со стрельбами

В акватории морского порта Туапсе 29 июня Новороссийская военно-морская база проведет учения с применением стрелкового оружия.

Источник: Новая Кубань

Об этом сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района. Мероприятия проведут в период с 11:00 до 15:00.

В связи с тренировками будет закрыто движение судов и маломерных плавсредств как в акватории порта, так и на подходах к нему. Местные власти обратились к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 27 июня в Новороссийске пройдут масштабные учения и эвакуационные мероприятия.

Сегодня военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, а также проведут эвакуацию ТРЦ «Красная Площадь».

учения