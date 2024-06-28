Землю ИВАТУ передадут под строительство спортивного объекта в Иркутске

Участок земли бывшего городка ИВАТУ площадью почти 4,5 гектара планируют передать в госсобственность правительству Иркутской области. Это необходимо для возведения на нем спортивного объекта на федеральные деньги. Идею обсудили и одобрили в городской думе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.