Землю ИВАТУ передадут под строительство спортивного объекта в Иркутске

Участок земли бывшего городка ИВАТУ площадью почти 4,5 гектара планируют передать в госсобственность правительству Иркутской области. Это необходимо для возведения на нем спортивного объекта на федеральные деньги. Идею обсудили и одобрили в городской думе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— Решение о передаче земельного участка и объектов на нем корректирует предыдущее предложение по развитию этой территории, где предполагалось строительство военного госпиталя, и ставит новые задачи. Администрация готова продолжать оказывать содействие в реализации проекта строительства стадиона на этой площадке, — отметил Руслан Болотов.
На участке еще находятся казармы, баня и плацы, но из-за расположения использовать их невозможно. Правительство региона планирует возвести спортобъект областного значения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор региона посетил соцобъекты в Жигаловском районе. Игорь Кобзев отметил, что в развитии муниципального образования есть положительные моменты, но стоит сделать упор на состояние дорог и качество мобильной связи.