Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землю ИВАТУ передадут под строительство спортивного объекта в Иркутске

Чтобы возвести спортобъект, участок должен перейти в имущество правительства.

Источник: Комсомольская правда

Участок земли бывшего городка ИВАТУ площадью почти 4,5 гектара планируют передать в госсобственность правительству Иркутской области. Это необходимо для возведения на нем спортивного объекта на федеральные деньги. Идею обсудили и одобрили в городской думе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— Решение о передаче земельного участка и объектов на нем корректирует предыдущее предложение по развитию этой территории, где предполагалось строительство военного госпиталя, и ставит новые задачи. Администрация готова продолжать оказывать содействие в реализации проекта строительства стадиона на этой площадке, — отметил Руслан Болотов.

На участке еще находятся казармы, баня и плацы, но из-за расположения использовать их невозможно. Правительство региона планирует возвести спортобъект областного значения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор региона посетил соцобъекты в Жигаловском районе. Игорь Кобзев отметил, что в развитии муниципального образования есть положительные моменты, но стоит сделать упор на состояние дорог и качество мобильной связи.

строительство