Зеленый, длинный и с двумя головами. В Петербурге показали трамвай для линии от Купчино до Славянки

Как сообщает комитет по инвестициям 27 июня, всего на предприятии создадут 22 таких вагона с двусторонним движением. 10 — к вводу участка до Шушар, еще 12 — к окончанию всего строительства. Ранее говорилось, что это 2025 и 2026 год соответственно.. Речь идет о модели 71−932 «Невский». Такие же, но в другом цвете, ПК ТС изготавливала c 2023 года. Первые — к закрытию станции метро «Ладожская», чтобы они вышли на линию бесплатного шаттла до «Площади Александра Невского». Позже стало известно, что именно «Невские» будут возить пассажиров линии «Купчино — Шушары — Славянка» (или просто «Славянка»), которую по концессии с городом строит «Балтнедвижсервис», генеральный подрядчик — «АБЗ-Дорстрой». Протяженность ее составит 21 км, а поездка от «Купчино» до микрорайона Славянка продлится 30−40 минут.