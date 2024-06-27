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Краснодар и Москву связал новый автобусный маршрут

Стоимость проезда в одном направлении — четыре тысячи рублей.

Источник: KrasnodarMedia.su

С 29 июня между Москвой и Краснодаром начнет курсировать новый междугородний автобусный маршрут. Автобус будет отправляться из столицы дважды в неделю — по вторникам и субботам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу АММТ.

Отправляться пассажирский транспорт будет с международного автовокзала «Красногвардейский» в Москве. Новому маршруту присвоен номер 7730. Время отправлений рейса — по вторникам и субботам в 21.00 час.

Билет для взрослых и детей старше 12 лет стоит четыре тысячи рублей, для детей — две тысячи рублей. За провоз багажа придется доплатить 400 рублей.