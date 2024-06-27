Краснодар и Москву связал новый автобусный маршрут

С 29 июня между Москвой и Краснодаром начнет курсировать новый междугородний автобусный маршрут. Автобус будет отправляться из столицы дважды в неделю — по вторникам и субботам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу АММТ.
Отправляться пассажирский транспорт будет с международного автовокзала «Красногвардейский» в Москве. Новому маршруту присвоен номер 7730. Время отправлений рейса — по вторникам и субботам в 21.00 час.
Билет для взрослых и детей старше 12 лет стоит четыре тысячи рублей, для детей — две тысячи рублей. За провоз багажа придется доплатить 400 рублей.