Краснодар и Москву связал новый автобусный маршрут

С 29 июня между Москвой и Краснодаром начнет курсировать новый междугородний автобусный маршрут. Автобус будет отправляться из столицы дважды в неделю — по вторникам и субботам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу АММТ.