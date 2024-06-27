Два поезда в Нижний Новгород задерживаются из-за трагедии в Коми

Всего из-за трагедии задерживаются восемь поездов. Пассажиры составов, опаздывающих на четыре часа и более, обеспечиваются питанием.
Девять из 14 вагонов поезда № 511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный в Коми вечером 26 июня. Всего в поезде находились 215 человек. Двое погибли, около 50 обратились за медицинской помощью.
Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. руб. От РЖД им будет выплачено еще 2 млн руб. Госпитализированным выплатят по 1 млн руб., остальным пострадавшим — по 500 тыс. руб.
Предварительная причина происшествия — насыпь железной дороги размыло из-за обильных осадков, после чего пути прогнулись над образовавшейся в грунте пустотой.