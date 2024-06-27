Два поезда в Нижний Новгород задерживаются из-за трагедии в Коми

Девять из 14 вагонов поезда № 511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный в Коми вечером 26 июня. Всего в поезде находились 215 человек. Двое погибли, около 50 обратились за медицинской помощью.