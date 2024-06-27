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Два поезда в Нижний Новгород задерживаются из-за трагедии в Коми

Поезда № 89 «Воркута — Нижний Новгород» и № 310 «Адлер — Воркута» (через Нижний Новгород) следуют с опозданием из-за схода вагонов поезда «Воркута — Новороссийск» с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Всего из-за трагедии задерживаются восемь поездов. Пассажиры составов, опаздывающих на четыре часа и более, обеспечиваются питанием.

Девять из 14 вагонов поезда № 511 «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный в Коми вечером 26 июня. Всего в поезде находились 215 человек. Двое погибли, около 50 обратились за медицинской помощью.

Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. руб. От РЖД им будет выплачено еще 2 млн руб. Госпитализированным выплатят по 1 млн руб., остальным пострадавшим — по 500 тыс. руб.

Предварительная причина происшествия — насыпь железной дороги размыло из-за обильных осадков, после чего пути прогнулись над образовавшейся в грунте пустотой.