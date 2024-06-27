В Мариинске сошло с пути четыре вагона во время маневровых работ

Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, накануне около 18 часов в районе ст. Мариинск Красноярской железной дороги с пути сошло четыре вагона. Это произошло при проведении маневровых работ с подвижным составом. Вагоны не опрокинулись.
«Причины и обстоятельства события устанавливаются. На участке пути организованы аварийно-восстановительные работы, задержек в движении поездов не допущено», — сообщают сотрудники прокуратуры.
Ачинская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.