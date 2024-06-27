«Машинально схватила малышей и уложила на пол»: в Башкирии 14-летние сестры-близняшки спасли из пожара троих детей и свою маму

В селе Карайганово Ишимбайского района Башкирии в частном доме произошел пожар. Из-за короткого замыкания комната, где спали маленькие дети, наполнилась дымом. Всем находившимся в доме удалось спастись благодаря 14-летним сестрам-близняшкам, которые, почуяв запах гари, точно выполнили последовательные действия при пожаре. С юными героинями пообщалась «КП-Уфа».
СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ.
Эльвина и Эльвира живут с мамой на Ямале, но каждое лето приезжают в Башкирию повидать родных. Накануне пожара в доме вместе с девочками и их мамой Фаягуль ночевали трое племянников — 2, 4 и 11 лет. Эльвина заснула вместе с младшими ребятами. В пятом часу утра, 23 июня, девушка проснулась и почувствовала сильный запах гари. Включив фонарик на смартфоне, она поняла, что в комнате ничего не видно.
— Я начала задыхаться, машинально схватила племянников и уложила их на пол, потом кричу Эльвире, чтобы она тоже вместе с племянницей легли, — рассказывает сообразительная девочка. — Затем на ощупь пошла к окошку, чтобы открыть форточку.
Выпрыгнув в маленькое окошко, девочка умело управляла спасательной операцией. Пока ее сестра передавала малышей через окно, она снаружи их принимала и следила, чтобы все безопасно выбрались наружу. Хладнокровие и решительность сестер в экстремальной ситуации впечатляет. На крики проснулась мама подростков, которая спала в том же доме. Она выбежала на улицу, нашла шланг, включила воду и потушила возгорание, перед этим вытащив из розетки удлинитель, который и стал очагом возгорания. В него были включены морозильная камера, холодильник, водонагреватель и стиральная машина. У женщины обгорели руки, но благодаря ее быстрому реагированию удалось предотвратить более серьезные последствия.
«СТРАШНО СТАЛО ПОТОМ».
Многих взрослых удивил смелый поступок девочек и их точные действия, которые помогли спасти не только их самих, но и других. По словам девочек, в тот момент никаких эмоций не было, только инстинкт выживания.
— Когда мы находились в доме, все произошло быстро, эмоций не было. Потом уже, когда выбрались, стало страшно, — признается Эльвина.
Как рассказывает девушки, знания о том, как нужно действовать в таких ситуациях, они получили из уроков ОБЖ в школе. Полезную информацию Эльвина и Эльвира усвоили прекрасно, но даже не сразу осознали, что благодаря правильным действиям спасли несколько жизней. Учитывая совсем еще юный возраст девушек, можно с уверенностью сказать, что такие уроки не проходят даром. Не каждый может взять себя в руки в опасной ситуации.
В результате возгорания в доме оказалась испорчена техника, до копоти расплавился потолок и некоторые вещи, а также мебель, которую только выбрасывать. Семья уже занимается восстановлением дома. В день пожара к погорельцам приехали родственники, которые и помогали выносить все сгоревшие вещи.
Сейчас юные героини чувствуют себя хорошо. Мама девочек, Фаягуль, гордится своими дочерями. Известно также, что папа двоих самых младших мальчиков — участник специальной военной операции, который в настоящий момент проходит лечение после ранения. Мужчина благодарен девушкам за спасение сыновей.
ОФИЦИАЛЬНО.
В МЧС России по Башкирии прокомментировали ситуацию.
— В воскресение, 23 июня, в пятом часу утра, специалисты МЧС России выехали по сообщению о пожаре в доме в деревне Карайганово Ишимбайского района. По прибытии огнеборцев на место, горение уже было потушено. В результате пожара поврежден морозильный ларь на площади 0,3 квадратных метра, электрощит на площади 0,2 квадратных метра и натяжной потолок на площади 12 квадратных метров в кухне.
Сейчас МЧС России Башкирии готовит все необходимые документы для рассмотрения и ходатайства о награждении девочек.