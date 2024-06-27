«Машинально схватила малышей и уложила на пол»: в Башкирии 14-летние сестры-близняшки спасли из пожара троих детей и свою маму

Выпрыгнув в маленькое окошко, девочка умело управляла спасательной операцией. Пока ее сестра передавала малышей через окно, она снаружи их принимала и следила, чтобы все безопасно выбрались наружу. Хладнокровие и решительность сестер в экстремальной ситуации впечатляет. На крики проснулась мама подростков, которая спала в том же доме. Она выбежала на улицу, нашла шланг, включила воду и потушила возгорание, перед этим вытащив из розетки удлинитель, который и стал очагом возгорания. В него были включены морозильная камера, холодильник, водонагреватель и стиральная машина. У женщины обгорели руки, но благодаря ее быстрому реагированию удалось предотвратить более серьезные последствия.