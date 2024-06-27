Почти 10 квадратных км полосы отвода очистили работники ГЖД в апреле-июне

Отметим, что свалки на полосах отвода создают жители близлежащих домов, а также владельцы различных предприятий сферы услуг (например, автосервисов), не вывозящие мусор в установленные для этого места. Граждане оставляют помимо ТБО, в том числе, и крупногабаритный строительный мусор.