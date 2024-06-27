Почти 10 квадратных км полосы отвода очистили работники ГЖД в апреле-июне

Работники Горьковской магистрали в апреле-июне 2024 года приняли участие в хозяйственно-уборочных мероприятиях на железнодорожных полосах отвода, очистив площадь почти 10 квадратных км. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Они ликвидировали 8 несанкционированных свалок и подготовили к утилизации более 80 тонн бытового мусора.
Подобный комплекс работ по содержанию полосы отвода проводится в рамках соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательств Российской Федерации. В этом году было проведено свыше 200 плановых проверок совместно с представителями органов власти и экологических организаций.
Отметим, что свалки на полосах отвода создают жители близлежащих домов, а также владельцы различных предприятий сферы услуг (например, автосервисов), не вывозящие мусор в установленные для этого места. Граждане оставляют помимо ТБО, в том числе, и крупногабаритный строительный мусор.
Горьковская железная дорога призывает бережно относиться к природе и не загрязнять полосу отвода.