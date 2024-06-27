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В Уфе спасли 21-летнюю девушку, которая проглотила большие куски мяса

В Уфе врачи больницы скорой медицинской помощи спасли девушку, которая проглотила большие куски мяса. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Источник: Минздрав Башкирии

21-летняя пациентка жаловалась на боли в животе, тошноту и рвоту. Врачи диагностировали острую кишечную непроходимость, вызванную крупными кусками мяса размером 3*4 см в тонкой кишке. Оказалось, девушка второпях ела мясо и целиком проглатывала крупные куски, не разжевывая их.

Девушке провели экстренную операцию, удалив инородные тела. Послеоперационный период прошел без осложнений и пациентку выписали.

Врачи рекомендуют тщательно пережевывать пищу и совершать около 30 жевательных движений для каждой порции.

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