В Уфе спасли 21-летнюю девушку, которая проглотила большие куски мяса

21-летняя пациентка жаловалась на боли в животе, тошноту и рвоту. Врачи диагностировали острую кишечную непроходимость, вызванную крупными кусками мяса размером 3*4 см в тонкой кишке. Оказалось, девушка второпях ела мясо и целиком проглатывала крупные куски, не разжевывая их.