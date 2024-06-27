Уровень сдачи экзаменов на степень бакалавра в Молдове превысил 69%

В ведомстве отметили, что данный показатель немного выше прошлогоднего — 68,31%. При этом те, кто не согласен с полученной оценкой, могут подать заявку на ее пересмотр в центрах, где они сдавали экзамены. Апелляции будут приниматься 27 и 28 июня года, с 9.00 до 18.00.