Уровень сдачи экзаменов на степень бакалавра в Молдове превысил 69%

В ведомстве отметили, что данный показатель немного выше прошлогоднего — 68,31%. При этом те, кто не согласен с полученной оценкой, могут подать заявку на ее пересмотр в центрах, где они сдавали экзамены. Апелляции будут приниматься 27 и 28 июня года, с 9.00 до 18.00.
Апелляции будут рассмотрены с 29 июня по 3 июля, а окончательные результаты основной сессии будут объявлены 4 июля 2024 года.
По данным Минобразования экзамен на степень бакалавра на основной сессии, до рассмотрения апелляций, сдали 12 526 кандидатов из 18 054. Отметку 10 получили 47 человек. Это выпускники из муниципиев Бельцы и Кишинев, из Единецкого, Сорокского, Стрэшенского, Штефан-Водского и Унгенского районов.
При этом три кандидата на степень бакалавра были отстранены от экзамена за списывание.
Дополнительная сессия национального экзамена на степень бакалавра пройдет с 15 по 22 июля. Для участия в ней кандидаты могут подать письменную заявку 4 и 5 июля в центрах бакалавриата, где они они сдавали основную сессию.