Кузбассовцы «поручают» спам-звонки цифровым сервисам

По мере роста активности спамеров растет и число коротких звонков. С января по май средняя длительность входящего вызова снизилась почти на 8%. Между тем россияне все чаще используют для разговоров мессенджеры и социальные сети: в сравнении с началом года каждый абонент стал потреблять в среднем на 13% больше интернет-трафика.