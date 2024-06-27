Как в Магнитогорске отметят День города и День металлургов: афиша

«Официальной датой основания города считается 30 июня, но в этом году праздновать будут целых три дня. Основные праздничные мероприятия пройдут 28, 29, 30 июня в парке у Вечного огня», — сообщили в пресс-службе управления культуры города.
28 июня помимо выступления хореографических коллективов с 18:00 до 21:00, в небо запустят праздничный фейерверк. Красочное представление в небе запланировано на 22:00.
29 июня в парке у Вечного огня состоится концерт «Магнитогорск 95 — Живая легенда России», который откроет дефиле военных оркестров, начало в 17:00.
SHAMAN выйдет на сцену в 21:00. Его выступление продлится час. Певец исполнит хиты «Я русский», «Встанем» и другие композиции. Праздничный вечер также завершится шоу фейерверков.
30 июня на сцене того же парка выступят группы-участники всероссийского эстрадного конкурса. Их выступления можно увидеть с 14:00 до 20:00.
После этого гостей ждет выступление челябинской группы «Братья Енотовы».
В 21:00 выступит лидер группы Nautilus Pompilius, рок-певец Вячеслав Бутусов.
Трехдневный праздник уже по традиции завершится фейерверком.
Однако на этом выступления звезд не заканчиваются. В июле начнется второй блок праздничных мероприятий. Уже 19 июля у Арены «Металлург» с 18:00 состоится концерт с участием певицы «Елки».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время творческой встречи ответил на вопросы участников молодежного форума «Утро».