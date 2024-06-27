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Как в Магнитогорске отметят День города и День металлургов: афиша

МАГНИТОГОРСК, 27 июня, ФедералПресс. В Магнитогорске с размахом отметят День города и День металлурга. Свои хиты исполнят SHAMAN, Елка и Вячеслав Бутусов. С подробной афишей праздников познакомили в управлении культуры города.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Официальной датой основания города считается 30 июня, но в этом году праздновать будут целых три дня. Основные праздничные мероприятия пройдут 28, 29, 30 июня в парке у Вечного огня», — сообщили в пресс-службе управления культуры города.

28 июня помимо выступления хореографических коллективов с 18:00 до 21:00, в небо запустят праздничный фейерверк. Красочное представление в небе запланировано на 22:00.

29 июня в парке у Вечного огня состоится концерт «Магнитогорск 95 — Живая легенда России», который откроет дефиле военных оркестров, начало в 17:00.

SHAMAN выйдет на сцену в 21:00. Его выступление продлится час. Певец исполнит хиты «Я русский», «Встанем» и другие композиции. Праздничный вечер также завершится шоу фейерверков.

30 июня на сцене того же парка выступят группы-участники всероссийского эстрадного конкурса. Их выступления можно увидеть с 14:00 до 20:00.

После этого гостей ждет выступление челябинской группы «Братья Енотовы».

В 21:00 выступит лидер группы Nautilus Pompilius, рок-певец Вячеслав Бутусов.

Трехдневный праздник уже по традиции завершится фейерверком.

Однако на этом выступления звезд не заканчиваются. В июле начнется второй блок праздничных мероприятий. Уже 19 июля у Арены «Металлург» с 18:00 состоится концерт с участием певицы «Елки».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время творческой встречи ответил на вопросы участников молодежного форума «Утро».

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