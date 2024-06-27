«Турпомощь»: обращений от россиян на фоне ситуации в Боливии не поступало

«В ассоциацию “Турпомощь” обращений по данной теме от российских туристов не поступало. Туристов в Боливии немного. Беспокойства никто не проявлял. Однако рекомендуем российским гражданам, находящимся в подобных ситуациях, не покидать места проживания без крайней необходимости и избегать посещения мест скопления людей. В случае возникновения экстренных ситуаций обращаться по телефону консульской помощи», — пояснили в ассоциации.