Мэр Дмитрий Анисимов: в Кемерове ещё очень много школ требуют ремонта

Как сообщает глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, с 1 сентября учёбу в новом здании начнут школьники лицея № 23 на ул. Ворошилова. Мэр проверил ход работ и согласился с жителями, что в городе ещё очень много школ требуют ремонта.
«Здесь завершается ремонт фасада, входных групп и внутренняя отделка. Наружное благоустройство уже выполнили, на футбольное поле уложили искусственный газон, установили универсальные площадки, смонтировали современное освещение», — отчитался о проделанной работе чиновник.
Также он добавил, что летом строители начнут ремонт основного здания лицея № 89 в Рудничном районе. Также продолжат ремонтировать историческую школу № 19 в Кировском районе и работают в одном из блоков школы № 51 в поселке Боровом.