Мэр Дмитрий Анисимов: в Кемерове ещё очень много школ требуют ремонта

Как сообщает глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, с 1 сентября учёбу в новом здании начнут школьники лицея № 23 на ул. Ворошилова. Мэр проверил ход работ и согласился с жителями, что в городе ещё очень много школ требуют ремонта.