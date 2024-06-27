В центре Екатеринбурге закрасили работы Старика Букашкина

В центре Екатеринбурга закрасили работы известного андеграундного художника Старика Букашкина. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе паблик-арт-программы «ЧО».
Утром 27 июня была закрашена работа во дворе на проспекте Ленина, 5. Там была расположен росписи, воплощенные в начале 2000-х годов участниками всеобщего общества «Картинник». Волонтеры восстановят арт-объект.
— Мы в «ЧО» считаем важным и обязательным не только создавать новое, но и сохранять и восстанавливать наследие. И, конечно, в рамках работы с наследием Старика Б. У. Кашкина в этом году мы восстановим и закрашенные коммунальщиками росписи, — руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов.
Восстановление росписи станет кульминацией большой программы, которая проводится совместно с издательством TATLIN и музеем Б. У. Кашкина. За сезон планируют провести и другие мероприятия. Например, уличная выставка, серия экскурсий, выпуск футболок и другое.