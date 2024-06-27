В центре Екатеринбурге закрасили работы Старика Букашкина

— Мы в «ЧО» считаем важным и обязательным не только создавать новое, но и сохранять и восстанавливать наследие. И, конечно, в рамках работы с наследием Старика Б. У. Кашкина в этом году мы восстановим и закрашенные коммунальщиками росписи, — руководитель паблик-арт программы «ЧО» Никита Харисов.