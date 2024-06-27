Трамвайные экскурсии по маршруту Оранэлы запустят в Петербурге с 29 июня

В Петербурге запускают новую трамвайную экскурсию, которая будет проходить по маршруту знаменитой Ораниенбаумской электрической линии или, как ее еще называют, Оранэлы. В ходе поездки до Стрельны гостям расскажут историю возникновения линии и ее военную историю. На конечной станции можно будет увидеть выставку, также посвященную этой теме, и посмотреть фильм Анатолия Аграфенина «Трамвай идет на фронт». А на обратном пути в Северную столицу будут знакомить с достопримечательностями маршрута. Первая такая поездка состоится 29 июня, и ее проведут бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.