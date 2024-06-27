Дорожная разметка синего цвета появилась на дорогах Воронежа

Ожидается, что синяя прерывистая линия поможет водителям сориентироваться в ситуации, когда знак, обозначающий платную парковку, остался далеко позади.
Обновление дорожной разметки началось минувшей ночью. Прерывистые линии синего цвета появились на улицах Орджоникидзе, Платонова, Плехановской, Университетской площади. Работы по нанесению таких линий также недавно начались на улицах Карла Маркса, Кирова, Дзержинского, Кардашова, Средне-Московской и площади Ленина.
Совсем недавно в Воронеже появилась первая вафельная разметка. Подобные линии на дорожное полотно наносят в местах скопления автомобилей, разметка в виде ромбов нужна для предотвращения пробок. Такая разметка запрещает въезд на нее, если за перекрестком образовался затор. Проще говоря, на обозначенном желтыми ромбами участке нельзя стоять более 5 секунд. За соблюдением этого требования будут следить камеры.