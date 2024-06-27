Дорожная разметка синего цвета появилась на дорогах Воронежа

Совсем недавно в Воронеже появилась первая вафельная разметка. Подобные линии на дорожное полотно наносят в местах скопления автомобилей, разметка в виде ромбов нужна для предотвращения пробок. Такая разметка запрещает въезд на нее, если за перекрестком образовался затор. Проще говоря, на обозначенном желтыми ромбами участке нельзя стоять более 5 секунд. За соблюдением этого требования будут следить камеры.