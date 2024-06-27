Главврач из Волгограда стала лучшим руководителем медорганизации в России

Министерство здравоохранения РФ озвучило результаты Всероссийского конкурса врачей, где было предусмотрено свыше 30 номинаций. Как сообщили в комитете здравоохранения региона, в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» победителем стала главврач Волгоградского областного онкологического диспансера Надежда Коваленко.
Надежда Коваленко в Волгоградскую область переехала из Ставропольского края, когда в 2012 году возглавила Волжский онкологический диспансер. Главврачом волгоградского областного онкоцентра работает с 2016 года.
В последние годы волгоградский онкодиспансер стал крупнейшим на Юге России медучреждением этого профиля. Там появились реабилитационный центр и служба паллиативной помощи. Построили новый диагностический центр и радиологический корпус. Идет ремонт в главном корпусе. В планах на ближайшее время — строительство своего ПЭТ/КТ-центра.