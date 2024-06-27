Главврач из Волгограда стала лучшим руководителем медорганизации в России

В последние годы волгоградский онкодиспансер стал крупнейшим на Юге России медучреждением этого профиля. Там появились реабилитационный центр и служба паллиативной помощи. Построили новый диагностический центр и радиологический корпус. Идет ремонт в главном корпусе. В планах на ближайшее время — строительство своего ПЭТ/КТ-центра.