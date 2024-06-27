В Самарскую область в течение двух часов придет гроза

В Самарской области в ближайшие два часа ожидается резкое изменение погоды. В регионе объявлен желтый уровень опасности 27 июня 2024 года.
В губернию придет гроза, порывы шквалистого ветра достигнут 15−18 метров в секунду. Такая погода сохранится до вечера. Местным жителям рекомендуют ограничить выход из зданий. Если непогода застала вас на улице, стоит укрыться в подъездах или подземных переходах, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».
Кроме того, сотрудники МЧС по региону рекомендуют не прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рядом с домами и линиями электропередач.