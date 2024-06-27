В Самарскую область в течение двух часов придет гроза

В губернию придет гроза, порывы шквалистого ветра достигнут 15−18 метров в секунду. Такая погода сохранится до вечера. Местным жителям рекомендуют ограничить выход из зданий. Если непогода застала вас на улице, стоит укрыться в подъездах или подземных переходах, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».