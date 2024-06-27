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В Самарскую область в течение двух часов придет гроза

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 89% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в ближайшие два часа ожидается резкое изменение погоды. В регионе объявлен желтый уровень опасности 27 июня 2024 года.

В губернию придет гроза, порывы шквалистого ветра достигнут 15−18 метров в секунду. Такая погода сохранится до вечера. Местным жителям рекомендуют ограничить выход из зданий. Если непогода застала вас на улице, стоит укрыться в подъездах или подземных переходах, сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

Кроме того, сотрудники МЧС по региону рекомендуют не прятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рядом с домами и линиями электропередач.