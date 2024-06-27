Психолог Гайдарова назвала 4 причины зависимости молодёжи от «куришек»

Профессиональный психолог, расстановщик Валентина Гайдарова выделяет kuzbass.aif.ru 4 основных причины зависимостей молодёжи от электронных сигарет.
Среди них первая — лёгкое и быстрое получение удовольствия, метод снять напряжение и отложить неприятные чувства на потом. Однако этого можно добиться другими методами, более экологичными: занятиями спортом, пробежками, медитациями и т. п.
«Окружение играет большую роль в жизни человека: оно формирует взгляды, влияет на поведение и, соответственно, задаёт поколению определённые тренды. Молодые люди начинают курить, так как это даёт им чувство значимости и установку “я такой же, как все”. Это особенно важно подросткам, для которых быть “своим” в окружении — значит получить всеобщее признание», — говорит психолог.
Двумя другими причинами являются компенсация любви и принятия и прокрастинация, когда вместо важных, но не особенно любимых дел человек идёт выкурить сигаретку.