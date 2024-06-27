Психолог Гайдарова назвала 4 причины зависимости молодёжи от «куришек»

«Окружение играет большую роль в жизни человека: оно формирует взгляды, влияет на поведение и, соответственно, задаёт поколению определённые тренды. Молодые люди начинают курить, так как это даёт им чувство значимости и установку “я такой же, как все”. Это особенно важно подросткам, для которых быть “своим” в окружении — значит получить всеобщее признание», — говорит психолог.