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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за жары

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за жары. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 89% 752 мм рт. ст. +24°

В пятницу будет малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 2−7 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14−20 градусов тепла, днем — плюс 27−32.