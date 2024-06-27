27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за жары. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.