В пятницу будет малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 2−7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14−20 градусов тепла, днем — плюс 27−32.
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 июня из-за жары. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В пятницу будет малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 2−7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14−20 градусов тепла, днем — плюс 27−32.