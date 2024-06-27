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На Башкирию обрушатся сильные ливни — Башгидрометцентр

По данным Башгидрометцентра, в конце текущей недели на территорию Башкортостана сместится циклон с северо-западных районов Казахстана.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 89% 752 мм рт. ст. +24°
Источник: Башинформ

В большинстве районов, за исключением северо-западных районов, погода ухудшится. В циркуляции этого циклона вновь выпадет значительное количество осадков.

«28−29 июня местами ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра до 17−22 м/с. На малых степных и горных реках республики ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, увеличение притока к гидротехническим сооружениям. Местами возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности. К 30 июня интенсивность дождей с приближением антициклона будет ослабевать. Кратковременные дожди сохранятся местами», — сообщили синоптики.

В начале июля температура воздуха в республике приблизится к норме и превысит ее.

Ранее в Башкирии синоптики прогнозируют дальнейшее понижение дневных температур.