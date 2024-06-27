На Башкирию обрушатся сильные ливни — Башгидрометцентр

«28−29 июня местами ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра до 17−22 м/с. На малых степных и горных реках республики ожидаются резкие подъемы уровней воды, формирование локальных дождевых паводков, увеличение притока к гидротехническим сооружениям. Местами возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков местности. К 30 июня интенсивность дождей с приближением антициклона будет ослабевать. Кратковременные дожди сохранятся местами», — сообщили синоптики.