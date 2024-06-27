В Роспотребнадзоре рассказали нижегородцам, почему не стоит купаться в фонтанах

«Пешеходные фонтаны — модная история, была бы прекрасной, если бы вода, которая в фонтане бьет проходила бы очистку и дезинфекцию, как в бассейне. Здесь нет таких требований. Мы дали рекомендации главам администраций и хозяйствующим субъектам, у которых есть фонтаны, чтобы они ввели систему производственного контроля по фонтанам в связи с прогнозом по энтеровирусным инфекциям», — отметила Наталья Садыкова.