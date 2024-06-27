В Роспотребнадзоре рассказали нижегородцам, почему не стоит купаться в фонтанах

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова в ходе пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ) рассказала, почему не стоит купаться в фонтанах.
По словам эксперта, система фонтанов подразумевает добавку воды, так как часть жидкости теряется при разбрызгивании. Тем не менее, вода не проходит дезинфекцию, из-за чего есть высокие риски заразиться энтеровирусной инфекцией.
«Пешеходные фонтаны — модная история, была бы прекрасной, если бы вода, которая в фонтане бьет проходила бы очистку и дезинфекцию, как в бассейне. Здесь нет таких требований. Мы дали рекомендации главам администраций и хозяйствующим субъектам, у которых есть фонтаны, чтобы они ввели систему производственного контроля по фонтанам в связи с прогнозом по энтеровирусным инфекциям», — отметила Наталья Садыкова.
По ее словам, фонтан опасен не только для тех, кто купается в нем, но и для пешеходов, проходящих рядом. Фонтан разбрызгивает стоячую воду.
«Вопрос очистки фонтанов воды в них становится актуальным, когда у нас появляется жара, начинает цвести вода. Фонтаны в течение сезона могут очищаться, сливаться вода, но это происходит не так часто. Если вы хотите быть здоровыми, все-таки фонтанами надо любоваться, а не купаться и плескаться в них», — заключила эксперт.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 42 нижегородца заразились энтеровирусными инфекциями.