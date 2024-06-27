В Нижнем Новгороде завершили ремонт эстакады на Московском шоссе

Работы затронули участок 1,1 км, новое покрытие уложено на площади 24 тыс. кв.м.
Гендиректор ГУММиД Андрей Левдиков напомнил, что Московское шоссе является самым большим объектом ремонта по нацпроекту и ремонтировали участок эстакады от улицы Марата до тоннеля Московского вокзала. Еще два участка от кинотеатра «Москва» до путепровода и от путепровода до выезда из города отремонтировали ранее. Однако продолжается капитальный ремонт путепровода через улицу Кузбасскую, работы завершены на 80%, добавил господин Левдиков.
В 2024 году в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 15 км дорог, финансирование по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» оценивается в 630 млн руб. Дорожные работы совпали с перекладкой трамвайных путей, ремонтами теплосетей и строительством новых станций метро. Город ежедневно стоит в пробках, депутаты просят городские и региональные власти разобраться с графиками ремонтов и перекрытий улиц, особенно в центре городе.