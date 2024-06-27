В Нижнем Новгороде завершили ремонт эстакады на Московском шоссе

Гендиректор ГУММиД Андрей Левдиков напомнил, что Московское шоссе является самым большим объектом ремонта по нацпроекту и ремонтировали участок эстакады от улицы Марата до тоннеля Московского вокзала. Еще два участка от кинотеатра «Москва» до путепровода и от путепровода до выезда из города отремонтировали ранее. Однако продолжается капитальный ремонт путепровода через улицу Кузбасскую, работы завершены на 80%, добавил господин Левдиков.