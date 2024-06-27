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В Нижнем Новгороде завершили ремонт эстакады на Московском шоссе

Ремонт эстакады на Московском шоссе в Нижнем Новгороде по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершен, сообщили в главном городском управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (МКУ ГУММиД).

Источник: Коммерсантъ

Работы затронули участок 1,1 км, новое покрытие уложено на площади 24 тыс. кв.м.

Гендиректор ГУММиД Андрей Левдиков напомнил, что Московское шоссе является самым большим объектом ремонта по нацпроекту и ремонтировали участок эстакады от улицы Марата до тоннеля Московского вокзала. Еще два участка от кинотеатра «Москва» до путепровода и от путепровода до выезда из города отремонтировали ранее. Однако продолжается капитальный ремонт путепровода через улицу Кузбасскую, работы завершены на 80%, добавил господин Левдиков.

В 2024 году в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 15 км дорог, финансирование по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» оценивается в 630 млн руб. Дорожные работы совпали с перекладкой трамвайных путей, ремонтами теплосетей и строительством новых станций метро. Город ежедневно стоит в пробках, депутаты просят городские и региональные власти разобраться с графиками ремонтов и перекрытий улиц, особенно в центре городе.

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