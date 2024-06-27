Серябкина, Загитова, скейтборд и 50 литров кофе: самая подробная программа на День молодежи в Казани 2024

В эту субботу, 29 июня, с утра и до позднего вечера в экстрим-парке «УРАМ» отметят День молодежи в Казани 2024. Встречи со звездами, спортивные турниры, десятки мастер-классов и лекций.. Это и не только ждет гостей на празднике. Публикуем самую подробную программу мероприятий на День молодежи в Казани 2024.