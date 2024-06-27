Серябкина, Загитова, скейтборд и 50 литров кофе: самая подробная программа на День молодежи в Казани 2024

В эту субботу, 29 июня, с утра и до позднего вечера в экстрим-парке «УРАМ» отметят День молодежи в Казани 2024. Встречи со звездами, спортивные турниры, десятки мастер-классов и лекций.. Это и не только ждет гостей на празднике. Публикуем самую подробную программу мероприятий на День молодежи в Казани 2024.
Как бесплатно попасть на День молодежи в Казани 2024
Для того, чтобы пройти на День молодежи в Казани, требуется предварительная регистрация на этом сайте. Необходимо нажать на кнопку «Получить бесплатный билет», указать город и заполнить анкету. После регистрации на указанный электронный адрес придет письмо с QR-кодом, который нужно будет предъявить на входе.
Можно ли посетить День молодежи в Казани без регистрации? Нет, но можно получить билет на входе. Организаторы советуют пройти регистрацию заранее на сайте, чтобы избежать очередей и обеспечить быстрый проход на праздник.
День молодежи в Казани 2024 — полная программа мероприятий
Стритбольные поля.
10.00−11.00 — пробежка со смыслом вместе с участником программы «Голос Поколения» Алексеем Чихачевым. Секреты правильного бега и отличной разминки, беседа и розыгрыш призов ждут участников.
10.00−17.00 — чемпионат Татарстана по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд. Победители будут представлять республику на Чемпионате России. Регистрация по ссылке.
10.00−18.00 — любительский турнир по баскетболу 3×3 для участников от 14 лет, а также специальная категория для взрослых до 40 лет. Регистрация по ссылке.
Шатер «ИТ-парк».
10.00−11.30 — стартап-завтрак «Как создать свой искусственный интеллект» с резидентом стартап хаба ИТ-парка Константином Скобельцыным.
12.00−13.30 — лекция «Что такое soft skills и почему они важны для вашей карьеры».
14.00−15.30 — мастер-класс по созданию стартапа за 60 минут.
15.30−17.00 — лекция «Анатомия стартапа. От идеи до первого миллиона».
17.30−19.00 — лекция «Где и как заработать в криптовалюте. Главные тренды в 2024 году».
Стритзона.
10.00−13.00 — соревнования по самокатному спорту. Регистрация по ссылке.
12.00−19.30 — контесты по скейтборду, самокату и ВМХ в формате Best Tricks, мастер-классы и показательные выступления, AR-квест с играми и специальными предложениями в дополненной реальности, стикер-бомбинг, граффити-джем, викторины в СБЕРСПОТ.
Зеленое поле.
11.00−19.00 — панно-раскраска для детей по мотивам татарских народных сказок.
11.00−19.00 — полоса препятствий.
12.00−18.00 — игротека с настольными играми.
12.00−19.00 — в зоне создания контента обсудят актуальные проблемы молодежи.
12.00−20.00 — игровой ЗАГС.
12.00−19.00 — глиттер-макияж, блеск-тату, макияж с элементом аквагрима, блестки, стразы, жемчужины для детей.
12.00−13.30 и 15.30−17.30 — практический мастер-класс для мам и дочерей по плетению кос. Регистрация по ссылке.
13.30−15.30 и 17.00−19.00 — мастер-класс по дневному макияжу. Регистрация по ссылке.
13.00−19.00 — интерактивная площадка о добровольчестве «Город добрых людей».
14.00−17.00 — FILTER FEST, на котором приготовят целых 50 литров свежесваренного фильтр-кофе.
16.00−20.00 — почтовая зона 2ГИС.
Зона мастер-классов на зеленом поле.
10.00−10.30 — изготовление элементов татарского национального костюма из бумаги.
10.30−11.00 — изготовление цветов из бумажных салфеток.
11.00−11.30 — изготовление открытки ко Дню молодежи.
11.30−12.00 — изготовление сюрприз-коробочки.
12.00−12.30 — изготовление книжной закладки.
12.00−18.00 — мастер-класс по созданию тафтинговых ковров.
12.00−19.00 — интерактивная лаунж-зона с раскраской.
12.30−13.00 — изготовление поделки из картона «Мудрая сова».
13.00−13.30 — изготовление открытки ко Дню молодежи.
13.30−14.00 — изготовление сувенира-магнита.
15.00−19.00 — создание арт-объекта.
15.30−17.00 — мастер-класс по созданию скетча.
17.30−19.00 — мастер-класс по бисероплетению.
Пространство под мостом Миллениум.
10.00−16.00 — мастер-класс по управлению транспортными средствами от «Движения Первых» и Госавтоинспекции в номинациях «динамик», «статик», «универсал» и «девушки». Для участия нужна регистрация.
10.00−22.00 — Выставка тюнингованных автомобилей.
12.00−16.00 — Диджейский контест.
Площадка «Воркаут».
10.00−17.00 — соревнования по воркаут-фристайлу для участников от 16 лет.
Площадка «Паркур».
10.00−18.00 — соревнования по фрирану для участников от 16 лет и спидрану в трех возрастных категориях. Регистрация по ссылке.
Эир-парк.
10.00−19.00 — Чемпионат России по велосипедному спорту в спортивной дисциплине BMX-фристайл-парк.
Экстрим-парк «УРАМ».
10.00−19.00 — цифровой квест от платформы «Другое дело».
Променад.
10.00−19.00 — на площадке загородного отдыха гостям праздника расскажут о внутреннем туризме и пригласят поучаствовать в мастер-классах.
Медиалекторий.
11.00−12.00 — лекция от резидентов продюссерского центра «Инсайт Люди».
12.00−13.00 — дискуссия подростков на тему взаимопонимания с родителями. В обсуждении примут участие руководитель «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов и психолог Зульфира Болатова.
13.00−14.00 — мастер-класс по украшениям от Алсу Гарифуллиной.
14.00−14.45 — мастер-класс по съемке трендовых видео.
15.30−16.00 — мастер-класс по комиксам.
15.50−15.30 — лекция «Как написать свой первый пост как городской блогер с Русиной Семенко».
16.00−16.30 — квиз.
16.45−17.15 — лекция «Как в 2023 году я стал блогером, набрал миллион подписчиков себе и друзьям».
17.30−18.00 — лекция «Как снимать смешной контент и не стесняться камеры».
Шатер «Карьера».
11.00−12.30 — встреча главы Минмолодежи Татарстана с победителями и потенциальными участниками грантовых конкурсов и форумов.
12.45−13.15 — лекторий «Бизнес-идеи до 300 тысяч рублей, которые можно запустить уже завтра».
13.20−14.00 — лекторий «Финансовое здоровье и личные финансы».
14.00−14.50 — мастер-класс «Как найти работу, которая приносит радость».
15.00−15.45 — лекторий «Самоотношение, карьера и профессиональный рост. Возможности и ограничения психологии».
16.00−16.45 — лекторий: «Коммуникативные стратегии. Почему вокруг все токсики и душнилы».
17.00−17.40 — лекторий: «За кулисами спорта: как построить карьеру в мире чемпионов» с фигуристкой Алиной Загитовой.
17.40−18.00 — розыгрыш по итогам Ярмарки профессий.
18.00−19.30 — панельная дискуссия: «Как создать бизнес, который приносит прибыль. Успешные кейсы Татарстана».
Зона возле шатра «Карьера».
13.00−18.00 — интерактив от проекта Госстарт.
13.00−18.00 — ярмарка-выставка профессий.
13.00−18.00 — площадка форумов.
13.00−18.00 — молодежный жилищный корпус.
Волейбольное поле.
11.00−15.00 — турнир по волейболу среди молодежи предприятий Татарстана.
Малая сцена.
12.00−13.00 — награждение отрасли молодежной политики.
13.00−15.00 — мастер-классы по бачате и сальсе.
15.00−15.45 — выступление K-POP коллективов.
16.00−19.00 — быстрые свидания. Регистрация по ссылке.
Шатер «Вместе с креативом».
12.00−14.00 — большой киноквиз, в котором примут участие 13 команд по 5 человек. Тройка победителей получат призы. Регистрация по ссылке.
14.00−16.00 — игра в формате телевизионных викторин «Проверка на молодость».
Площадка с торца крытого парка.
12.00−17.00 — соревнования по роликам в форматах «спринт» и «прыжок в высоту через планку», а также мастер-класс и контест по Квадам. Регистрация по ссылке.
12.00−17.00 — турнир по джиу-джитсу для детей и взрослых. Регистрация по ссылке.
Площадка перед крытым парком.
12.00−18.00 — турнир по настольному теннису для участников старше 16 лет. Регистрация по ссылке.
Шатер «Вместе с Родиной».
12.00−18.00 — патриотические активности, полеты на дронах и не только.
Лекторий крытого парка.
12.00−20.00 — кибертурнир по Counter strike 2, Dota 2 и Valorant.
Медиатека крытого парка.
12.30−13.00 — индивидуальные консультации с экспертами «Росмолодежь. Гранты».
13.00−14.00 — лекция по отчетности для победителей грантовых конкурсов.
14.00−14.30 — индивидуальные консультации с экспертами «Росмолодежь. Гранты».
14.30−16.20 — супер-квиз по форумам и социальному проектированию.
16.20−17.30 — мастер-класс «Большая перемена».
Шатер «Вместе со знаниями».
13.00−13.45 — Scrum: правила чемпионов. Основы методологии управления Scrum на примере футбольной команды.
13.45−14.40 — интерактивный квиз «Как среда обучения меняет и формирует тебя».
14.40−15.25 — лекция «О метавселенных, о будущем, о тенденциях».
15.30−16.15 — лекция «Как культура Татарстана отражается на ИТ».
16.15−17.00 — лекция «Карьерный путь программиста: от первых шагов до больших побед».
17.00−17.15 — ИТ-квиз.
17.15−18.00 — лекция «Как поработить Скайнет. ИИ инструменты в жизни и работе».
18.00−19.00 — лекция «Путь в ИТ через образовательную робототехнику: от участия в мастер-классе до реализации собственного стартапа».
Экостанция.
13.00−19.00 — мастер-класс по изготовлению карабина из переработанных пластиковых крышек.
Возле экостанции.
14.00−18.00 — мастер-класс по созданию брелока из переработанных крышек и открытки из переработанной бумаги.
16.00−19.00 — мастер-класс по посадке укорененных черенков в грунт.
Шатер «Интерактивы».
15.30−17.00 — лекция от Тюбетей «Вирусные продукты: как сделать из японского десерта татарскую вкусняшку».
17.00−19.00 — квиз о Казани от блогера-гида Ксении Kskazan.
Кто из звезд выступит на День молодежи в Казани 2024.
Главная сцена.
14.00−16.00 — шоукейс «Самая любимая»: Sasha Mordvin, Danil Islamov, Vagiz Ayupov, Gulnaz Zendal.
16.00−16.30 — Kamilluna.
16.30−17.00 — группа «Не Могу Говорить».
17.00−17.30 — группа «Теплые волны».
17.30−18.30 — Zarina, АлияНур и Искан, K Ru.
18.30−19.10 — шоукейс «Реактор».
19.10−20.00 — Semy.
20.00−21.00 — хедлайнер Дня молодежи в Казани 2024 Ольга Серябкина.