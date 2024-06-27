Кибербезопасность медорганизаций обсудили на форуме «Создавая будущее» в Нижнем Новгороде

Форум ТФОМС «Создавая будущее» с участием представителей Федерального фонда ОМС и территориальных фондов ОМС из 40 регионов России состоялся в Нижнем Новгороде 24−25 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.