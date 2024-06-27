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Кибербезопасность медорганизаций обсудили на форуме «Создавая будущее» в Нижнем Новгороде

Также на форуме обсудили финансовое оздоровление медицинских организаций.

Форум ТФОМС «Создавая будущее» с участием представителей Федерального фонда ОМС и территориальных фондов ОМС из 40 регионов России состоялся в Нижнем Новгороде 24−25 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.

Ключевыми темами стали повышение эффективности управления ресурсами отрасли здравоохранения и информбезопасность.

«Нижегородская область поделилась кейсами успешной цифровизации и цифровой трансформации системы здравоохранения», — заявила министр здравоохранения Галина Михайлова, выступая на открытии форума.

По словам директора территориального фонда ОМС Нижегородской области Светланы Ермоловой, сведения об оказании медпомощи трём миллионам нижегородцев надежно защищены современными системами кибербезопасности.

«Мы полностью обновили техническую инфраструктуру и перешли на отечественное программное обеспечение. Перенос данных проводился в режиме реального времени», — сообщила Светлана Ермолова.

Секцию по финансовому оздоровлению деятельности медорганизаций возглавила ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Лариса Габуева.

«На экспертном уровне обсуждались меры повышения качества финансового менеджмента и ликвидации кредиторской задолженности в больницах и поликлиниках», — сказала Светлана Ермолова.

Добавим, форум проводился по инициативе территориального фонда ОМС Нижегородской области, при поддержке министерства здравоохранения и министерства цифрового развития и связи Нижегородской области.