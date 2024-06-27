Кибербезопасность медорганизаций обсудили на форуме «Создавая будущее» в Нижнем Новгороде

Форум ТФОМС «Создавая будущее» с участием представителей Федерального фонда ОМС и территориальных фондов ОМС из 40 регионов России состоялся в Нижнем Новгороде 24−25 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.
Ключевыми темами стали повышение эффективности управления ресурсами отрасли здравоохранения и информбезопасность.
По словам директора территориального фонда ОМС Нижегородской области Светланы Ермоловой, сведения об оказании медпомощи трём миллионам нижегородцев надежно защищены современными системами кибербезопасности.
Секцию по финансовому оздоровлению деятельности медорганизаций возглавила ведущий научный сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ Лариса Габуева.
Добавим, форум проводился по инициативе территориального фонда ОМС Нижегородской области, при поддержке министерства здравоохранения и министерства цифрового развития и связи Нижегородской области.