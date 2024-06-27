На Башкирию надвигается ураган

На Башкирию вновь идет непогода. Как предупреждает МЧС республики, с 27 по 29 июня в регионе ожидаются ливни и шквалистый ветер. Скорость воздушного потока будет достигать 22 м/с.
Жителей Башкирии просят следить за детьми, остерегаться хрупких конструкций и не парковать машины под деревьями.
Температура воздуха ночью упадет до +11,+13°, днем прогреется до +17,+19°.
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