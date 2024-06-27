Половина кузбасских призывников направлена в элитные подразделения армии

Как сообщает правительство Кузбасса, половина призывников направлена в элитные подразделения Российской Армии — Президентский полк, пограничные войска, морскую пехоту, ВДВ, Росгвардию. С этого года Кемеровская область может отравлять юношей до 23 лет с идеальным здоровьем в Президентский полк дважды в год — по 25 человек осенью и весной (раньше отправляли лишь в весенний призыв 15 человек).