Половина кузбасских призывников направлена в элитные подразделения армии

Как сообщает правительство Кузбасса, половина призывников направлена в элитные подразделения Российской Армии — Президентский полк, пограничные войска, морскую пехоту, ВДВ, Росгвардию. С этого года Кемеровская область может отравлять юношей до 23 лет с идеальным здоровьем в Президентский полк дважды в год — по 25 человек осенью и весной (раньше отправляли лишь в весенний призыв 15 человек).
«Не все субъекты РФ имеют такую почётную задачу. Это высокая оценка хорошей физической подготовки наших призывников, их высоких морально-волевых качеств и психологической устойчивости. С 1991 года мы формируем Президентский полк, за это время 797 ребят прошли эту службу», — отметил врио военного комиссара Кузбасса Василий Игнатьев.
За два года до призыва в военкоматах отслеживают состояние здоровья претендентов на службу в Кремле, их успехи в учёбе и даже семейную обстановку. В итоге призывают только самых достойных.