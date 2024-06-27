Бастрыкин жестко отчитал депутатов и оскорбил Госдуму из-за мигрантов. Видео

Бастрыкин также привел статистику, согласно которой в Москву и Санкт-Петербург за первые четыре месяца 2024 года прибыло более двух миллионов мигрантов. Он упомянул, что около 10 тысяч иностранцев, получивших российское гражданство, были направлены в зону боевых действий на Украине.