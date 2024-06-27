Хоценко опубликовал список школ и детских садов Омской области, где заменят кровли и окна

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о реализации региональной программы по замене окон и ремонту кровли в образовательных организациях. На эти цели выделено 100 миллионов рублей. Планируется обновить школы, дома творчества и детские сады во всех 32 районах Омской области.