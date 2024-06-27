Хоценко опубликовал список школ и детских садов Омской области, где заменят кровли и окна

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о реализации региональной программы по замене окон и ремонту кровли в образовательных организациях. На эти цели выделено 100 миллионов рублей. Планируется обновить школы, дома творчества и детские сады во всех 32 районах Омской области.
Так, будут отремонтированы кровли:
Шипицинской школы (Большереченский район), Чебаклинской школы (Большеуковский район), Горьковской школы (старое здание по улице П. Морозова, 10), Дома детского творчества (Знаменский район), Маргенауской школы (Исилькульский район), Лимановской школы (Колосовский район), Немировской школы (Кормиловский район), Шипуновской школы (Крутинский район), Шевченковской школы (Москаленский район), Муромцевского детского сада № 6, Ганновской школы (Одесский район), Ачаирской школы (Омский район), Тихвинской школы имени А. И. Куца (Павлоградский район), Красногорской школы (Полтавский район), Калининской школы (Русско-Полянский район), Кейзесской школы (Седельниковский район), Хохловской школы (Саргатский район), Троицкой школы (Тюкалинский район), Мартюшевской школы (Тарский район), Усть-Ишимского дома детского творчества, Ашеванской школы — спортивный зал (Усть-Ишимский район), Южно-Подольской школы (Черлакский район).
Окна будут заменены в:
Гауфской школе имени О. Э. Зисса (Азовский район), школе № 4 и детском саду № 6 г. Калачинска, Талбакульской школе (Колосовский район), Алексеевской школе (Кормиловский район), Любинском детском саду № 4, Боголюбовской и Степнинской школах (Марьяновский район), детском саду № 3 г. Называевска, Налимовской школе (Называевский район), Соловецкой школе (Нижнеомский район), спортивной школе Нововаршавского района, Оконешниковской школе, Кейзесской школе (Седельниковский район), Таврической школе (улица Пионерская, 6), Бакшеевской и Тайчинской школах (Тевризский район) Борисовской школе (Шербакульский район).