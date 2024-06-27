Алсу: измены мужа, скандалы, развод и карьера — как живет певица, которой исполнился 41 год

После вступления в брак творческая активность Алсу заметно снизилась — она уменьшила количество гастролей и стала реже радовать поклонников новыми альбомами. Несмотря на это, в 2008 году певица представила два альбома — «Самое главное» и «Тул тан», последний из которых записан на татарском и башкирском языках. Затем последовал перерыв, и только в 2011 году вышел сборник колыбельных «Фея добрых снов», а в 2014-м и 2015-м годах — альбомы «Ты — это свет» и «Письма, пришедшие с войны», соответственно. В 2020 году мир увидел еще одну работу артистки — альбом «Я хочу одеться в белое».