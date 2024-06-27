Центр Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи 29 июня

С 27 по 30 июня движение транспорта приостановлено на участке площади Минина от Варварской улицы до Верхневолжской набережной.
С полуночи 29 июня до 02:00 30 июня проезд ограничат на площади Минина (от улицы Минина до Зеленского съезда), улице Пожарского, Зеленском и Георгиевском съездах и на участках от площади Минина до улицы Пискунова на улицах Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской и Верхневолжской набережной.
В сам День молодежи, 29 июня, до 23:59 продлят работу общественного транспорта, следующего через остановку «Черный пруд», площадь Горького, Сенную площадь или Нижневолжскую набережную. Интервал движения вагонов метро по «Автозаводско-Нагорной» линии с 22:00 до 23:59 сократится до восьми минут.
Нижний Новгород отметит День молодежи в субботу. Хэдлайнером станет группа «Иванушки International», они выступят вечером на площади Минина. Также в программе маркет от молодых предпринимателей, открытый микрофон для артистов, диджей-батл и другие события.