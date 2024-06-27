Центр Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи 29 июня

С полуночи 29 июня до 02:00 30 июня проезд ограничат на площади Минина (от улицы Минина до Зеленского съезда), улице Пожарского, Зеленском и Георгиевском съездах и на участках от площади Минина до улицы Пискунова на улицах Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской и Верхневолжской набережной.