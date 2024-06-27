Южноуральцев предупредили о грозах, граде и шквалистом ветре 28 и 29 июня

Добавим, что в ближайшие три дня в регионе возможен также резкий подъём уровня воды на отдельных участках рек, в прудах и водохранилищах. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы и Урала, на реках юго-востока области.