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Южноуральцев предупредили о грозах, граде и шквалистом ветре 28 и 29 июня

Воздух прогреется до +20 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +23° 0 м/с 89% 752 мм рт. ст. +24°

Жителей Челябинской области предупредили о предстоящей непогоде. Штормовое предупреждение появилось на сайте областного гидрометцентра.

По данным синоптиков, 28 и 29 июня в регионе обещают грозы, ливни, крупный град, а также шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

В пятницу, 28 июня, на Южном Урале в дневные часы будет от +15 до +20 градусов. В субботу станет ещё прохладнее — столбики термометров покажут +10.. +15 градусов.

В Челябинске 28 и 29 июня также будет облачно, пройдёт дождь, местами сильный. На термометрах в пятницу будет +15.. +17 градусов, в субботу — +13.. +15.

Добавим, что в ближайшие три дня в регионе возможен также резкий подъём уровня воды на отдельных участках рек, в прудах и водохранилищах. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы и Урала, на реках юго-востока области.

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