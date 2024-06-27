У Крымского моста снова выросла очередь

В четверг утром в очереди на досмотр со стороны Керчи стояли 43 авто, однако к 9 утра количество транспортных средств выросло.
«По состоянию на 13:00 Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.