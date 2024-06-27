Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Крымского моста снова выросла очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед Крымским мостом в очереди 150 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

В четверг утром в очереди на досмотр со стороны Керчи стояли 43 авто, однако к 9 утра количество транспортных средств выросло.

«По состоянию на 13:00 Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 150 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.