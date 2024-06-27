Опубликованы результаты ЦТ в резервные дни

В эти дни итоговые испытания сдавали абитуриенты, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЦТ в основные сроки.
Для участия в централизованном тестировании 19 июня по всем 15 учебным предметам были зарегистрированы 341 участник, 21 июня по профильным предметам — 204 абитуриента, а 23 июня — 177 человек. При этом 49 человек не пришли на тестирование. Кроме того, обошлось без удалений.
Стобалльный результат удалось получить одному абитуриенту, который в резервный день сдавал тестирование по биологии. Один участник ЦТ по обществоведению набрал 99 баллов и два участника заработали по 98 баллов — по физике и химии.
Сертификаты ЦТ можно будет получить с 1 июля в тех же пунктах, в которых абитуриенты сдавали тестирование.