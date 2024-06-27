«Июль угодит всем»: калининградский синоптик — о погоде в середине лета

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Июль в Калининградской области порадует любителей и жары, и прохлады. Предварительным прогнозом с «Клопс» поделился инженер-синоптик калининградского Гидрометцентра Виктор Будовый в четверг, 27 июня.
«Первая неделя месяца будет прохладной. Пойдут дожди, будет пасмурно. Это связано с влиянием циклонов. С 10 июля своё влияние восстановит Азорский антициклон, и температура повысится до 30 градусов», — рассказал Будовый.
По словам синоптика, июль «угодит всем»: "Пригодятся и купальники, и ветровки. Связано это с активными атмосферными процессами. Смена воздушных масс приведёт к формированию дождей и гроз.
В Калининграде в выходные температурный максимум составит +31 градус, в воскресенье ожидается дождь.