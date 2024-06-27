В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение транспорта

«Двадцать девятого июня и 1 июля пройдут генеральные репетиции, а 3 июля в Минске пройдет парад войск, посвящённый 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта по ряду улиц и проспектов», — сообщает ведомство.
В частности, планируется ограничить движение транспорта как на центральных проспектах города, так и кольцевой автодороге.
Третьего июля в парадном шествии примут участие военнослужащие вооруженных сил России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего в составе 36 пеших парадных расчетов примут участие более 5 000 военнослужащих, отдельные парадные расчеты пройдут в форме воинов Красной Армии, в партизанской экипировке, а также в форме милиции образца 1941 года.
В составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Откроют колонну танки Т-34. Зрители увидят также оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», ракетную систему «Полонез», легкие бронированные автомобили «Пикап», «Дракон», «Богатырь», «Лис-ПМ», бронированные транспортные средства «Кайман», бронеавтомобили «Тигр-М», широкую линейку беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном вариантах исполнения.
В небе над белорусской столицей пролетят 12 парадных расчетов воздушного эшелона, в том числе авиационные группы высшего пилотажа Российской Федерации «Русские витязи» и «Стрижи».
Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы «Минск — город-герой». Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
Заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Жук сообщил, что военный парад — это абсолютно не демонстрация силы и, уж тем более, не бряцание оружием.
«Наш народ, переживший неимоверные испытания в годы Великой Отечественной войны, на генетическом уровне приобрел непринятие какой-либо агрессии. Парад олицетворяет решимость всего белорусского народа защитить родную землю, славную героическую историю, единство нации, наш традиционный уклад жизни и духовные ценности народа», — приводит слова Жука пресс-служба минобороны.