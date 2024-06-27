В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение транспорта

«Двадцать девятого июня и 1 июля пройдут генеральные репетиции, а 3 июля в Минске пройдет парад войск, посвящённый 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта по ряду улиц и проспектов», — сообщает ведомство.