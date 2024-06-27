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Из Самары в Тольятти будет ездить «Ласточка» из 10 вагонов

В Самаре посадка и высадка из «Ласточки» будет проходить с восьмой платформы.

Источник: Комсомольская правда

Теперь по маршруту Самара — Тольятти — Самара будут ездить «Ласточки» из 10 вагонов, рассказала пресс-служба Самарской пригородной пассажирской компании. При этом на железнодорожном вокзале посадка и высадка пассажиров «Ласточки» будет производиться с восьмой платформы.

Начиная с 28 июня по пятницам десятивагонная «Ласточка» будет отправляться из Самары в 14.00, а в Тольятти приезжать в 15.54. Обратно электропоезд поедет в 17.05, а в Самаре будет в 19.05.

А с 29 июня «Ласточки» из 10 вагонов будут ездить по субботам и воскресеньям. Отправление из Самары — в 08.10 и 14.00, а из Тольятти — в 11.00 и 17.05.