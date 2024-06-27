Гоняются за маминым хвостом и прутиками: в Новосибирском зоопарке родились лесные котята

В Новосибирском зоопарке у пары лесных котов родились четыре котенка. Детеныши появились на свет еще 3 мая, но сначала малюток не показывали посетителям. Теперь же котята подросли и вовсю резвятся на солнышке.
— Мы определили пол котят — это три девочки и один мальчик. Они уже в том возрасте, когда им по зубам взрослая еда и положены свои порции мяса. Поэтому семейству увеличили рацион. Как и все дети, они не умеют скучать и охотно играют с мячиками, травинками, прутиками, — рассказывает зоолог Юлия Коновалова.
Котята уже, хоть и маленькие, но учатся охотиться. Они гоняются за маминым хвостом, ловят даже случайных воробьишек, которые залетают к ним в вольер.
— Лесные коты, как и большинство представителей семейства кошачьих, одиночки, и самцы не принимают участие в воспитании потомства. Но наша пара показала, что бывают исключения из этого правила. У самца очень спокойный нрав и он нежно относится к самке, поэтому его не стали отселять. И он показал себя хорошим отцом, — рассказали в зоопарке.
Напомним, в этот году в Новосибирском зоопарке родились целых 12 котят у двух самок манулов Лоло и Евы. Еще тройня родилась у камышовых кошек. А с мая в зоопарке живет большой представитель кошачьих — тигренок Кови, который приехал из Барнаула.