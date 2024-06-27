Гоняются за маминым хвостом и прутиками: в Новосибирском зоопарке родились лесные котята

— Мы определили пол котят — это три девочки и один мальчик. Они уже в том возрасте, когда им по зубам взрослая еда и положены свои порции мяса. Поэтому семейству увеличили рацион. Как и все дети, они не умеют скучать и охотно играют с мячиками, травинками, прутиками, — рассказывает зоолог Юлия Коновалова.