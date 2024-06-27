Люлин: в Нижегородской области расширены критерии отнесения к категории «молодой ученый»

«Принятыми изменениями мы устанавливаем в Нижегородской области единый подход к определению понятия “молодой ученый” и расширяем критерии отнесения к данной категории граждан. Наша задача — поддержать и тех, кто только начинает путь в науке. Сегодня мы расширили эту категорию, и отнесли к молодым ученым (до 35 лет) аспирантов, исследователей и преподавателей вузов, не имеющих ученой степени кандидата наук. К молодым ученым также отнесены аспиранты, исследователи, кандидаты наук иных организаций, занимающихся научной, научно-технической деятельностью. Благодаря этому еще больше талантливых молодых ученых смогут получить областные гранты», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. «Совсем недавно, в апреле этого года, были внесены изменения в федеральный закон о молодежной политике. В соответствии с ними мы вводим в нашем областном законе новую категорию “молодой работник”. К ним относятся гражданин РФ до 35 лет, имеющие стаж не более трех лет и не относящиеся к категории “молодой специалист. Кроме того, определение понятия “молодой специалист” также скорректировано. Уточняется, что он может иметь трудовой стаж, полученный в период обучения”, — рассказала председатель комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Наталья Смотракова.