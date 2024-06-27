Власти огласили цифры по нехватке кадров в Омской области

«Нашим омским работодателям требуется более 20 тысяч рабочих и специалистов. На ярмарке будет представлено 10 тысяч рабочих мест в различных сферах деятельности. Уверен, что каждый соискатель сможет найти работу по душе», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.