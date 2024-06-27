Власти огласили цифры по нехватке кадров в Омской области

Комментируя итоги встречи, глава региона огласил цифры по нехватке рабочих и специалистов в Омской области.
«Нашим омским работодателям требуется более 20 тысяч рабочих и специалистов. На ярмарке будет представлено 10 тысяч рабочих мест в различных сферах деятельности. Уверен, что каждый соискатель сможет найти работу по душе», — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Как отметил Виталий Хоценко, также с главой Роструда Михаилом Иванковым они обсудили обеспечение квалифицированными кадрами омских оборонных предприятий.
«Только за прошлый год в сфере ОПК были трудоустроены порядка 15 тысяч человек, свыше 5 тысяч работников прошли профессиональное обучение. Договорились, что Роструд в этом продолжит нас поддерживать».
Как сообщили в пресс-службе омского облправительства, Всероссийская ярмарка трудоустройства дает возможность ведущим работодателям региона представить свои возможности большому количеству соискателей. На ярмарке, которая пройдет в областном Конгресс-холле, будут представлены 1012 предприятий и организаций.