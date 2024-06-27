Делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым отправилась в Витебск на XI Форум регионов Беларуси и России. Об этом руководитель республики рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Беларусь Хабиров в своей публикации назвал главным партнером, другом и соратником. Власти Башкирии, поделился глава, поражает не только деловитость белорусских коллег, но культурная и духовная близость народов двух республик, которая позволяет быстро договариваться и реализовывать совместные проекты.
Благодаря сотрудничеству с регионами Беларуси, с ее крупнейшими предприятиями, благодаря промышленной кооперации, Башкирии, как утверждает Хабиров, успешно удается решать вопросы импортозамещения, а также достигать технологического суверенитета России.
— В нашей республике появляются новые компетенции, которых раньше не было. Важно, что наше сотрудничество с Беларусью — многоаспектное, это не только сфера экономики. Мы взаимодействуем в сфере культуры, туризма и продолжим эту работу, — подчеркнул глава Башкирии.
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