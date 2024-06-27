Делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым отправилась в Витебск на XI Форум регионов Беларуси и России

— В нашей республике появляются новые компетенции, которых раньше не было. Важно, что наше сотрудничество с Беларусью — многоаспектное, это не только сфера экономики. Мы взаимодействуем в сфере культуры, туризма и продолжим эту работу, — подчеркнул глава Башкирии.