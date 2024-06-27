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В аэропорту Казани с 1 июля повысится стоимость парковки

Бесплатно автомобиль около воздушной гавани может стоять только 20 минут.

Источник: Комсомольская правда

В казанском аэропорту с 1 июля 2024 года повысится стоимость парковки на привокзальной площади. Об изменениях сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Бесплатно автомобиль может стоять только 20 минут. Парковка от 20 минут до 1 часа с момента заезда будет стоить 300 рублей. Затем с каждым часом прибавляется 100 рублей. От 5 до 24 часов стоянки придется заплатить 800 рублей.

От 24 часов до 3 суток за каждые полные и неполные сутки — 1 000 рублей. Свыше 3 суток за каждый день — по 900 рублей. Парковка на первой линии перед терминалом 1А стоит 1 500 рублей.

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