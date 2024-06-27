Отдых под защитой: как в Крыму будут решать вопрос безопасности курортных зон

В Севастополе 27 июня проходит закрытое и чрезвычайное заседание Заксобрания, на котором обсудят обеспечение безопасности жителей. Скорее всего, это будет комплекс мер, направленных на предотвращение трагедий, подобных атаке на пляж в Учкуевке, где полторы сотни отдыхающих на пляже людей были ранены осколками ракеты, четверо погибли. И, поскольку курортный сезон в самом разгаре, нужно принимать решения, чтобы и туристы, и местные жители чувствовали себя в безопасности.
КАФЕ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
— Понятное дело, что есть сценарий просто закрыть пляжи и не пускать туда людей. Но я не сторонник этой идеи в принципе, — говорит директор Института развития Севастополя при СевГУ Алексей Тихонов. — Это, во-первых, очень сложно сделать, а во-вторых, может подрубить и без того не очень сильно развитую экономику нашего города. И я считаю, что обеспечить безопасность можно все-таки более комплексным методом: всех предупредить о том, что нахождение на пляже опасно и предусмотреть систему защиты. Самый очевидный метод — это возведение таких бетонных сооружений, по типу тех, что сделали в Белгородской области.
Тихонов призывает вернуться к практике сооружений двойного назначения, когда торговый павильон, или кафе, благодаря своим бетонным конструкциям, может в любой момент стать укрытием от ракетной угрозы. В советское время с этой целью общественные уборные размещали под землей, и даже остановки общественного транспорта несли на себе двойную нагрузку. Но это касается урбанистического пространства. Как обеспечить безопасность на пляже, пока не ясно.
— Просто закрыть пляжи и запретить туда вход будет просто некорректным. Потому что люди будут искать возможность все-таки отдыхать, — считает Тихонов. — В нашем городе помимо открытых пространств на песочных пляжах, где люди находятся сотнями и тысячами под открытым небом, подвергая себя опасности, огромное количество инфраструктурной составляющей, будь то провода или трансформаторы, которые в любой ситуации могут стать источником опасности.
ЗАПАД НЕ СНИМАТЬ, СЕЗОН НЕ ЗАКРЫВАТЬ.
Туристический бизнес сейчас больше всего волнует вопрос введения ограничений на пляжах Западного побережья Крыма. Витино, Штормовое, Поповка только получили послабления в виде небольших участков песчаных пляжей для отдыхающих, но тут же нашлись несознательные граждане, снимающие на видео военную инфраструктуру и размещающие фото в соцсетях на ее фоне. Хотя установлены предупреждающие знаки о запрете фото и видеосъемок. К тому же, отдыхающие сами должны быть заинтересованы как в максимальной безопасности, так и возможности провести отпуск на теплом песчаном побережье Черного моря.
— Я полагаю, что этот вопрос уже в сознании людей достиг, и поэтому у нас нет массовых отказов, — отмечает президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов. — Выбирая отдых в Крыму, люди должны были понимать, какие риски они могут получить, и какие риски уже присутствуют в этом сезоне. Третье лето мы проводим в условиях СВО, и никакие административные решения здесь не помогут.
Полностью закрыть Крым для туристов не получится. Достаточно вспомнить ковидный 2020 год, когда при официальном запрете на поселение отдыхающих в гостиницах и пансионатах, приезжих с радостью принимали в «теневом секторе» — частных подворьях, именуемых гостевыми домами, но так и не получившими легальный статус. К ним присоединились владельцы квартир, которые тоже предназначены под сдачу отдыхающим. Не трудно предположить, что любые ограничения вновь повторят этот сценарий, а издержки для отелей будут колоссальными.
— Одно дело, когда в эмоциональном состоянии какое-то количество людей аннулировали бронирование, а другое — когда будет однозначный запрет. Нужно просто понимать, кто будет нести за это ответственность, там будет значительно количество издержек. Такое решение нужно было принимать накануне сезона, взвесить все «за» и «против», сказать, что мы не можем гарантировать безопасность, нужно закрыть такие-то регионы. И предусмотреть какие-то меры поддержки, потому что есть постоянные затраты, налоги на имущество и землю, — считает Пылов.
ПЕРИМЕТР БЕЗОПАСНОСТИ.
Этим летом часть курортных территорий и без того выпала из туристического оборота. Ремонт набережной в Песчаном отрезал береговую линию от отелей, в Коктебеле масштабная реконструкция оставила небольшие участки для пляжников, но большинство кафе и лавочек закрыты строительным забором, не работают разбитые «штормом века» пляжи Алупки и Кацивели. Но эти ограничения природного и хозяйственного характера. Тогда как нужно ввести запрет на пользование курортными территориями вблизи потенциально опасных объектов.
— Безопасность сейчас в приоритете, и как бы мы не хотели, но Крым находится не в прифронтовой, а в самой настоящей фронтовой зоне. И пока у нас ситуация не меняется на линии боевого соприкосновения, ничего не изменится, — уверен эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов. — Очевидно, что не должно быть в каком-то радиусе от воинской части или объектов гражданских лиц. Даже если ПВО работает отлично, то, как видим, обломки ракет падают, куда им заблагорассудится. И ракета, которую сбили с курса, падает туда, куда нам, возможно, и не хотелось бы. Должен быть периметр безопасности. А отдыхающих нужно перенаправлять на относительные курортные территории.
Эксперт предлагает зонировать курорты в зависимости от риска подвергнуться обстрелу и обеспечить исчерпывающие меры безопасности там, где отдыхают люди.
— У нас помимо того, что ведутся обстрелы, практически ежедневно задерживают натовских украинских диверсантов, которые готовят теракты. Мы не можем говорить о безопасности на данный момент. Я много раз говорил, что пока идет специальная военная операция, и пока она идет именно таким образом, мы должны принять максимальные меры, и граждане должны их воспринимать с пониманием, — считает Кашканов. — Пока у нас чаша весов не в балансе: мы зовем туристов для привлечения средств в экономику, но не можем обеспечить безопасность. И угрозы значительно перевешивают.