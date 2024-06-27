Отдых под защитой: как в Крыму будут решать вопрос безопасности курортных зон

— Безопасность сейчас в приоритете, и как бы мы не хотели, но Крым находится не в прифронтовой, а в самой настоящей фронтовой зоне. И пока у нас ситуация не меняется на линии боевого соприкосновения, ничего не изменится, — уверен эксперт по безопасности, подполковник запаса ФСО Василий Кашканов. — Очевидно, что не должно быть в каком-то радиусе от воинской части или объектов гражданских лиц. Даже если ПВО работает отлично, то, как видим, обломки ракет падают, куда им заблагорассудится. И ракета, которую сбили с курса, падает туда, куда нам, возможно, и не хотелось бы. Должен быть периметр безопасности. А отдыхающих нужно перенаправлять на относительные курортные территории.